La settimana delle stelle

Elisabetta Canalis si gode le vacanze italiane e, anche se con Georgian Cimpeanu non è ancora uscita allo scoperto, lui è una presenza fissa al suo fianco.

Invece tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare ci sia maretta: lui ha tolto la fede e non ha partecipato alla festa in famiglia per i due anni di Luna Marì. L'amore trionfa per Rosanna Lambertucci che a 77 anni ha sposato Mario Di Cosmo, mentre Niccolò Zaniolo non ha intenzione di mettere la testa a posto: una modella ha raccontato le loro notti di fuoco...