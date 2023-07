Per Nicolò Zaniolo l'estate è partita in quarta.

Nicolò Zaniolo e Sofia Costantini si sono conosciuti durante le vacanze a Ibiza ed è stato lui a fare il primo passo. "Era l'una di notte. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l'ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme" ha raccontato lei. "Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era s...o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino".

Due notti di passione "Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single", ha proseguito Sofia Costantini. Tra lei e Nicolò Zaniolo l’attrazione non è finita all'alba. "Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca al Cala Bassa Beach Club. Li abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera", ha raccontato. Poi i saluti e ognuno per la sua strada. O forse no? "Mai dire mai. Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso, ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, ci dobbiamo conoscere", ha detto la modella.