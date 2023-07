La cerimonia è andata in scena in chiesa a Sabaudia, con lo scambio delle promesse alla presenza di pochi intimi. Poi la sera un party esagerato a Palazzo Brancaccio a Roma con 300 invitati tra cui Alba Parietti , Nancy Brilli , Marina La Rosa , Stefania Orlando e Patrizia Mirigliani . "Ora che è tutto finito posso dirlo: sono una donna felice", ha detto la conduttrice al settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva l'album di nozze.

Per Rosanna Lambertucci sono state le terze nozze, ma a simili sensazioni non ha fatto l'abitudine: "Per certi versi è come se mi fossi sposata per la prima volta. Sono passati così tanti anni che non ricordavo niente poi, nei matrimoni passati, non ero così emotiva come oggi" ha rivelato. Del momento del sì a Mario Di Cosmo racconta: "Ho faticato a trattenere l'emozione e guardandolo, mentre era seduto, fiero, accanto a me, ho capito quanto è importante l'ultimo amore. Quello più sicuro, maturo, la meta definitiva". Qualche mese fa avevano annunciato l'intenzione di diventare marito e moglie e ora hanno realizzato il desiderio.



La cerimonia La cerimonia di nozze è stata intima, nella chiesa di Sabaudia in cui Rosanna Lambertucci andava a pregare nei momenti difficili. Accanto alla sposa c'erano la figlia Angelica e la nipote Caterina, che l'ha accompagnata all'altare. Le promesse sono state romantiche: "Gli ho chiesto di non andare mai a dormire senza salutarci con un bacio. Qualunque cosa accada dovrà essere sempre meno importante di quel che siamo e del nostro equilibrio" ha spiegato la sposa.



La chiesa e l'abito bianco Le nozze di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo sono state celebrate in chiesa nonostante per la sposa fosse la terza volta all'altare. E' stato possibile perché "Mario è al primo matrimonio mentre io sono vedova dall'ultimo" ha spiegato la conduttrice. A 77 anni e con altri matrimoni alle spalle, ha voluto sposarsi in abito bianco, una scelta criticata ma che lei rivendica: "So perfettamente che i vestiti da sposa per seconde e terze nozze seguono regole ben diverse da quelle per le prime, ma io sono una donna troppo libera per seguire certe dinamiche. Ho seguito soltanto il mio istinto e mi creda: quello non sbaglia mai".