la settimana delle stelle

Il viaggio in Italia di re Carlo e Camilla in occasione del 20esimo anniversario di nozze è stato seguito passo dopo passo, ma non è stato l'unico gossip della settimana. Si è parlato anche dei nuovi fidanzati di Belen Rodriguez e Michelle Hunziker e del perché le due showgirl non escano allo scoperto, dei motivi della presunta rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu e del secondo bebè in arrivo per Rafa Nadal. Wanda Nara ha festeggiato il 25esimo compleanno del fidanzato L-Gante mentre Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno dato il benvenuto alla secondogenita.