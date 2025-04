Michelle e Barack Obama in crisi? Ecco cosa ha detto l'ex first lady

Ora che non è più legata agli impegni ufficiali, Michelle Obama ha semplicemente più tempo da dedicare a sé stessa. "Avrei potuto prendere molte decisioni anni fa, ma non mi sono data la libertà di farlo. Forse anche se permettevo alle mie figlie di vivere le loro vite, comunque le usavo come una scusa per non fare qualcosa» ha detto riguardo al periodo alla Casa Bianca. "Ora è il momento per me di iniziare a pormi queste domande difficili: chi voglio veramente essere ogni giorno?" ha aggiunto.