Barack Obama fa gli auguri a Michelle: "Sei la mia stella"

Michelle Obama compie 56 anni, e suo marito Barack Obama ha pensato per lei a una dedica speciale. Sui social ha condiviso un collage di scatti insieme a sua moglie, in cui la coppia appare felice e sorridente mentre scherza davanti all'obiettivo. "In ogni scena, tu sei la mia stella. Buon compleanno, baby" ha scritto l'ex Presidente degli Usa.