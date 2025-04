Rafa Nadal e Mery Perelló diventeranno genitori per la seconda volta

Rafa Nadal ha sempre detto di desiderare dei figli. Nel 2022 è arrivato il primogenito, Rafa Nadal Jr: il tennista ha detto a El Hormiguero che grazie al bambino è riuscito a superare il brutto momento che stava attraversando sul piano professionale. Ora, a poca distanza dal ritiro, sta per vivere la gioia di un secondo bebè da Mery Perelló. I due si sono sposati nel 2019 e quando il campione ha annunciato l'addio al tennis ha detto: "Per me, sono tutto. Mia moglie Mery… stiamo insieme da 19 anni, grazie per tutto quello che hai fatto. Penso tu sia stata la compagna di viaggio ideale in tutti questi anni di carriera. Tornare a casa ogni giorno e vedere come cresce mio figlio è stata una forza che mi ha davvero tenuto vivo e mi ha dato l’energia per andare avanti".