Rafael Nadal e Francisca Perello, fiocco azzurro in arrivo

Dopo una serie di supposizioni visti gli abiti extralarge indossati dalla donna e alcune paparazzate al mare che mostravano un pancino sospetto, il tennista spagnolo in estate ha confermato la dolce attesa e ora la rivista “Hola” ha aggiunto che è in arrivo un maschietto.

“Amo molto i bambini”

Rafael Nadal ha detto in un’intervista: “Di solito non parlo della mia vita privata. Viviamo una vita più tranquilla senza esporci. Non mi aspetto che la mia vita quotidiana cambi molto con questo evento”. Che il campione di tennis avesse voglia di allargare la famiglia non era un mistero. A “Hello! Magazine” aveva detto: “Certo che voglio avere una famiglia. Amo molto i bambini e vorrei che i miei figli si sentissero liberi di fare ciò che vogliono della loro vita”.

Leggi Anche Rafael Nadal resta in mutande





Le nozze con Mery Perello nel 2019

Rafael Nadal Parera, l'atleta spagnolo più importante nella storia del tennis mondiale con i suoi 86 titoli, 20 vittorie ai Grandi Slam e 13 Roland Garrós, ha conosciuto Mery Perello al liceo e da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2019 con una bellissima cerimonia di nozze a Maiorca , l’isola in cui è nato il tennista. Xisca ha lavorato per una compagnia di assicurazioni, ma da dieci anni si occupa del progetto di beneficenza della Fondazione Nadal. Coppia schiva e riservata, sono solitamente lontani dai riflettori e dalla mondanità.

Leggi Anche Nadal e Meri all'altare: dopo 14 anni arriva il sì

La commozione di Nadal per l’addio di Federer al tennis

Qualche giorno fa a Londra, Roger Federer ha giocato la sua ultima partita prima di ritirarsi dai campi e i rivali di sempre Nadal e Djokovic hanno pianto. Il tennista spagnolo gli aveva scritto una toccante dedica social: “Caro Roger, mio amico e rivale, vorrei che questo giorno non arrivasse mai... è un giorno triste per me personalmente e per gli sportivi di tutto il mondo. Te l'ho detto quando abbiamo parlato… È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo così tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Avremo molti più momenti da condividere insieme in futuro, ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli, la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta”.