la settimana delle stelle

Si festeggia la festa della mamma, ma a farla da protagonisti in questa settimana sono stati i papà: Valentino Rossi ha brindato al battesimo della sua secondogenita, Tommaso Paradiso è stato fotografato con la sua piccola Anna tra le braccia, David Beckham ha festeggiato con moglie e figli il compleanno. E poi ci sono le storie d’amore come quella di Icardi con China Suarez che hanno ufficializzato il fidanzamento o Belen che è stata paparazzata con il suo ex Angelo, mentre Cecilia Rodriguez smentisce la crisi con Ignazio Moser e Jannik Sinner rivela di essere single.