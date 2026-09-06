"Finalmente marito e moglie", ha scritto poi Ida pubblicando su Instagram alcune delle prime fotografie ufficiali della giornata e accompagnandole con l'hashtag #IdaePietroWedding. Gli auguri sono arrivati immediatamente anche da amici e volti noti. Clarissa Marchese ha commentato: "Ma siete meravigliosiiiiii! Tantissimi auguri ragazzi, che la felicità e la serenità vi accompagnino sempre", mentre Mirko Ronzoni si è unito ai festeggiamenti con un caloroso "Auguroni ragazzi".