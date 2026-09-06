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© Instagram @ida_di_filippo | Ida Di Filippo e Pietro Albano, il matrimonio e i preparativi raccontati sui social
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E IL RACCONTO SOCIAL

Ida Di Filippo e Pietro Albano, nozze da sogno a Sorrento

Dai preparativi al bacio dopo il sì: l'agente immobiliare e celebre volto televisivo ha condiviso con i suoi followers il giorno più bello della sua vita

06 Set 2026 - 14:05
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Per Ida Di Filippo il conto alla rovescia è finito. L'agente immobiliare e volto televisivo ha sposato Pietro Albano sabato 5 settembre a Sorrento, scegliendo la sua Campania per celebrare un matrimonio raccontato passo dopo passo anche sui social. Dalle prime ore della mattina fino alla festa con gli invitati, la sposa ha condiviso con i follower preparativi, emozioni e dettagli di una giornata attesa da tempo.

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Ida Di Filippo, i preparativi prima delle nozze

 Le prime immagini arrivano quando l'abito bianco è ancora lontano. Ida appare in accappatoio e con il turbante tra i capelli: "Pronta per il grande giorno, ci siamo. Grazie mille per l'affetto, lo sento tutto", dice rivolgendosi direttamente a chi la segue. Poi iniziano trucco, acconciatura e gli ultimi ritocchi prima di raggiungere Pietro.

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Per il matrimonio Ida ha scelto un abito in pizzo con maniche lunghe, scollo profondo, strascico e velo. I capelli sono stati raccolti in uno chignon basso ed essenziale. Tra i dettagli della cerimonia spiccano soprattutto i fiori: rose bianche e ortensie, utilizzati sia per il bouquet sia per gli allestimenti davanti alla chiesa. Accanto a lei non sono mancati alcuni dei colleghi diventati familiari al pubblico televisivo, con cui Ida ha costruito negli anni anche un rapporto di amicizia. 

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Il sì di Ida e Pietro a Sorrento

 Il matrimonio è stato celebrato nel centro di Sorrento. All'uscita dalla chiesa Ida e Pietro si sono concessi il tradizionale bacio davanti agli invitati, circondati dalle grandi composizioni floreali sistemate ai lati dell'ingresso. Subito dopo, per gli sposi, il viaggio è proseguito a bordo di una decappottabile bianca d'epoca, perfettamente in linea con l'atmosfera romantica scelta per le nozze. 

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"Finalmente marito e moglie", ha scritto poi Ida pubblicando su Instagram alcune delle prime fotografie ufficiali della giornata e accompagnandole con l'hashtag #IdaePietroWedding. Gli auguri sono arrivati immediatamente anche da amici e volti noti. Clarissa Marchese ha commentato: "Ma siete meravigliosiiiiii! Tantissimi auguri ragazzi, che la felicità e la serenità vi accompagnino sempre", mentre Mirko Ronzoni si è unito ai festeggiamenti con un caloroso "Auguroni ragazzi".

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La festa tra candele, fiori e il golfo di Sorrento

 Dopo la cerimonia, la festa si è spostata in una location affacciata sul Golfo di Sorrento. Anche qui Ida ha continuato a mostrare alcuni momenti della serata nelle Stories.  Tra un brindisi e l'altro, gli invitati alzano i bicchieri sotto la luce dei candelabri, mentre per Ida e Pietro arriva anche un ricordo realizzato appositamente per loro: un'illustrazione degli sposi dipinta durante il ricevimento, che i due mostrano sorridendo prima di scambiarsi un altro bacio.

Le foto del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

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© Instagram | Le nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni
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