Alla cerimonia hanno partecipato circa 200 invitati, tra amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i più emozionati c'era Belén Rodriguez, testimone della sorella, mentre Santiago e Luna Marì hanno portato le fedi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono poi diventati genitori di Clara Isabel, nata nell'ottobre del 2025. L'influencer raccontò a Verissimo di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita date le difficoltà nel diventare mamma: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".