Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez © Instagram
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano due anni di matrimonio tornando, almeno con il cuore, al giorno che ha cambiato la loro vita. Nessuna grande celebrazione pubblica, ma un gesto semplice e autentico: una fotografia condivisa sui social e poche parole capaci di raccontare un sentimento che continua a crescere. Il 30 giugno resta una data speciale per la coppia, che nel 2024 si è giurata amore eterno nella suggestiva cornice della Tenuta Artimino, in Toscana, davanti a parenti, amici e tanti volti noti dello spettacolo.
Il messaggio che conquista i fan
A prendere per primo la parola è stato Ignazio Moser. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto rubato durante il giorno delle nozze: lui e Cecilia si baciano davanti a uno specchio, lontani dagli ospiti, in un momento di intimità che racconta più di qualsiasi posa studiata.
Ad accompagnare l'immagine una dedica che ha emozionato i fan: "2 anni… Buon anniversario Chechunita, non vedo l'ora di augurartelo ogni 30 giugno per il resto della nostra vita!". Anche Cecilia Rodriguez ha scelto la via della semplicità, condividendo nelle Stories alcune immagini del matrimonio riportando alla mente una giornata indimenticabile.
Dall'amore nato al GF Vip alle nozze in Toscana
La storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è iniziata nel 2017, durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, dove tra i due è nata un'intesa destinata a trasformarsi in una relazione solida. Dopo anni insieme, il 30 giugno 2024 è arrivato il tanto atteso matrimonio celebrato con rito civile nella Tenuta Artimino, immersa nelle colline toscane.
Alla cerimonia hanno partecipato circa 200 invitati, tra amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i più emozionati c'era Belén Rodriguez, testimone della sorella, mentre Santiago e Luna Marì hanno portato le fedi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono poi diventati genitori di Clara Isabel, nata nell'ottobre del 2025. L'influencer raccontò a Verissimo di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita date le difficoltà nel diventare mamma: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".
Già un anno fa gli sposi erano tornati proprio nella stessa tenuta per festeggiare il primo anniversario. Oggi, due anni dopo quel sì, scelgono ancora una volta la discrezione dimostrando che, a volte, basta una fotografia e una promessa per raccontare un amore che guarda lontano.