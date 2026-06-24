1 di 3
© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati
© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati
© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati

© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati

© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati

MATRIMONIO VIP

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sposi: le foto delle nozze

La conduttrice e il calciatore dell'Atalanta hanno detto sì in Veneto: le prime foto da marito e moglie condivise sui social

24 Giu 2026 - 10:58
3 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Ti potrebbe interessare

videovideo
paola di benedetto
raoul bellanova

Sullo stesso tema