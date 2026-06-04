La conduttrice ha festeggiato con il suo "team bride" a Forte dei Marmi, alternando momenti di relax in spiaggia a brindisi e divertimenti vari. Erano presenti sia degli uomini che delle donne e ciascuno di loro ha ricevuto delle borsette multicolori contenenti un kit pensato per godersi al meglio un weekend di "follie": teli da mare, creme solari, accessori personalizzati e persino un rimedio segreto contro il dopo sbornia.