Paola Di Benedetto e l'ddio al nubilato a Forte dei Marmi tra divertimento e relax
La conduttrice televisiva ha passato un weekend all'insegna della tintarella e delle risate insieme ad alcune delle persone più importanti della sua vita
L'addio al nubilato di Paola Di Benedetto © Instagram
Le prossime settimane si preannunciano caldissime, non solo per il clima, ma anche per i vari matrimoni vip che costelleranno l'estate italiana.
Tra chi pronuncerà il fatidico "sì" a breve c'è anche la conduttrice televisiva Paola Di Benedetto, ormai prontissima a trascorrere il resto dei suoi giorni al fianco del difensore della Atalanta Raoul Bellanova, che poco meno di un anno fa le ha fatto la proposta con un anello sul quale brillava un grosso diamante. Tra le classiche tappe a cui una futura sposa non può rinunciare c'è anche l'addio al nubilato e di recente Di Benedetto ne ha fatto uno in grande stile.
Un addio al nubilato in riva al mare
La conduttrice ha festeggiato con il suo "team bride" a Forte dei Marmi, alternando momenti di relax in spiaggia a brindisi e divertimenti vari. Erano presenti sia degli uomini che delle donne e ciascuno di loro ha ricevuto delle borsette multicolori contenenti un kit pensato per godersi al meglio un weekend di "follie": teli da mare, creme solari, accessori personalizzati e persino un rimedio segreto contro il dopo sbornia.
Il look da spiaggia di Paola Di Benedetto
Anche in occasione di un evento così poco formale, il look di Paola Di Benedetto ha saputo comunque catturare l'attenzione. La conduttrice ha indossato un outfit da spiaggia dominato dal bianco e composto da un due pezzi con reggiseno a triangolo e un tanga con i laccetti laterali, oltre che da un miniabito a tubino in pizzo traforato usato come copricostume. Non sono mancati neppure degli accessori adatti all'occasione: un cappello di paglia e un ventaglio rosa decorato con la tipica scritta "Team Bride".
Di Benedetto ha pubblicato le foto dell'addio al nubilato sul suo profilo Instagram, specificando però che questa carrellata di immagini è solo la prima parte del racconto del weekend.
Verso il matrimonio
Con l'addio al nubilato alle spalle, ora Paola Di Benedetto può concentrarsi al 100% sugli ultimi preparativi in vista delle nozze con Raoul Bellanova. Il matrimonio si svolgerà in Veneto, terra d'origine della showgirl, entro la fine di giugno. Al momento non è stata resa nota la data esatta e pure la location è avvolta dal mistero.