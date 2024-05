Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono tornati insieme

A gennaio, era stata Paola, modella e nota ex partecipante del "Grande Fratello Vip", a rendere pubblica la fine del loro rapporto su Instagram, negando voci di infedeltà e attribuendo la rottura a differenze di carattere. Tuttavia, dopo soli quattro mesi, la coppia è stata vista insieme, radiosa e sorridente, in una foto scattata durante il compleanno di Raoul Bellanova, che ha spento 24 candeline. L'immagine postata da Paola sembra non lasciare dubbi: tra i due è rinato l'amore.

A gennaio l’addio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova Pochi mesi fa sui social Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova avevano scritto: "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile". Lei ha aggiunto: "Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro".

La rottura tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova dovuta a un tradimento? Paola Di Benedetto lo scorso gennaio aveva chiarito: "Non c'è stato nessun tradimento", ma i motivi della rottura con il calciatore Raoul Bellanova sono stati attribuiti a differenze caratteriali. La speaker radiofonica ha rimosso tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram. Poche settimane dopo però alcuni indizi facevano sospettare un riavvicinamento. Nel frattempo, lei è stata tirata in ballo nella crisi dei Ferragnez. Si è detto che tra Paola e Fedez ci sia stato un flirt ai tempi in cui lei faceva coppia con Rkomi, ma è stata proprio la Di Benedetto a smentire seccamente tirandosi fuori dai rumors.

La storia tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova La relazione tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è sbocciata con l'arrivo dell'estate scorsa, un fulmine a ciel sereno che ha trasformato un semplice flirt in un legame profondo. La loro apparizione pubblica come coppia è avvenuta grazie a una foto condivisa sui social che li mostrava in un tenero abbraccio. Un'intima cena a Portofino, con il tramonto che tingeva d'arancio il mare, ha regalato ai loro ammiratori una visione di pura felicità. L'influencer e il calciatore non hanno esitato a mostrare i loro dolci momenti insieme.