Fotogallery - Michelle Hunziker nonna sexy in vacanza in Sardegna

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono abbracciati sul divano, lui senza maglietta e con i pettorali in mostra, lei in tshirt bianca e senza make-up. Il calciatore afferra il volto della speaker in un gesto di grande intimità mentre le bacia una guancia. Entrambi guardano l'obiettivo con occhi che luccicano. Non aggiungono una parola, ma basta l'immagine del loro sguardo sognante per raccontare dell'amore sbocciato. Del flirt si era già parlato e la voce di una storia girava sul web, ora finalmente sono usciti allo scoperto.