Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono in sintonia anche nel look: jeans e maglietta nera per entrambi. Vengono fotografati mentre fanno la spesa al supermercato e poi si avviano verso casa carichi di sacchetti. Lei vive a Milano mentre lui, difensore del Torino, risiede nel capoluogo piemontese. Si incontrano appena possono, e stavolta è stata la showgirl a raggiungere il suo campione.

La storia tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono conosciuti all'inizio dell'estate ed è stato colpo di fulmine. Sembrava fosse solo un flirt estivo, invece si è trasformato in una storia d'amore di quelle importanti. Dopo qualche rumor, sono usciti allo scoperto con una Storia social e poi un post che non lascia spazio a dubbi: una cenetta romantica a Portofino, con il tramonto sul mare a fare da sfondo e loro bellissimi, sorridenti e innamorati.