Paola Di Benedetto racconta la fine della relazione con Raoul Bellanova

"Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia", ha scritto Paola Di Benedetto sui social. "Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile", ha proseguito l'influencer. E ha concluso: "Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro". Lo stesso messaggio è stato condiviso da Raoul Bellanova. La speaker radiofonica e il calciatore stavano insieme da meno di un anno ed erano usciti allo scoperto con i follower con una foto di coppia a luglio.