Paola Di Benedetto ha scelto un outfit rosso in tinta con i fiori per festeggiare il suo compleanno con Raoul Bellanova. "Dicono sia l’età della consapevolezza – ha scritto su Instagram la conduttrice – Un po' è vero e mi ci ritrovo: adesso sono consapevole, ad esempio, che non esiste un'età giusta per fare le cose. Esiste semplicemente l'età che va bene per noi! Tanti auguri a me". E poi, spiritosa, riferendosi agli addobbi fatti preparare dal suo Raoul, ha detto: "Grazie per questo sogno. Alla fine, stavo facendo crollare tutto". Il calciatore ha voluto centinata di rose rosse per il suo amore.