Non sono stati ancora svelati il luogo preciso o la struttura scelta, ma è facile immaginare un contesto legato alla sua Vicenza o ai dintorni. Un matrimonio quindi dal sapore autentico, costruito su elementi familiari e su un’atmosfera riconoscibile. La stessa Paola Di Benedetto parla di un percorso da vivere passo dopo passo: "I preparativi procedono bene. Sto cercando di assaporare ogni cosa e fare tutto al massimo delle nostre possibilità. Sono eventi unici nella vita e mi sto godendo anche il viaggio", racconta su Instagram, sottolineando quanto questi momenti siano unici.