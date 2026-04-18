Paola Di Benedetto si sposa: abito italiano e nozze in Veneto
La speaker svela dettagli su data, vestito e location: matrimonio a giugno e scelta tutta italiana
Paola Di Benedetto © Instagram
Paola Di Benedetto è pronta a dire sì. Dopo aver ritrovato l’equilibrio con il compagno Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta, la coppia guarda avanti e prepara il grande giorno. I dettagli, finora rimasti riservati, iniziano a emergere proprio dalle parole della futura sposa, che sui social si lascia andare a qualche spoiler.
Data e location: nozze in casa
Il matrimonio tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si celebrerà a giugno. La location? Sarà in Veneto, terra d’origine della sposa. Una decisione emblematica: niente location futuristiche o destinazioni lontane, ma un ritorno alle radici.
Non sono stati ancora svelati il luogo preciso o la struttura scelta, ma è facile immaginare un contesto legato alla sua Vicenza o ai dintorni. Un matrimonio quindi dal sapore autentico, costruito su elementi familiari e su un’atmosfera riconoscibile. La stessa Paola Di Benedetto parla di un percorso da vivere passo dopo passo: "I preparativi procedono bene. Sto cercando di assaporare ogni cosa e fare tutto al massimo delle nostre possibilità. Sono eventi unici nella vita e mi sto godendo anche il viaggio", racconta su Instagram, sottolineando quanto questi momenti siano unici.
L’abito (italiano) e le scelte sorprendenti
Tra i dettagli più attesi c’è senza dubbio l’abito da sposa. E anche qui arriva la sorpresa: Paola Di Benedetto ha già scelto il vestito, rigorosamente firmato in Italia. Un altro segnale chiaro della direzione presa: valorizzare il gusto e l’eleganza italiana, sia per la location che per lo stile.
Ma c’è di più. L’abito sarà diverso da come lo aveva immaginato inizialmente. Una scelta inaspettata, maturata durante le prove, che lei stessa racconta con entusiasmo. "Provate tutto", consiglia alle future spose, spiegando come spesso il vestito perfetto sia proprio quello che non si aveva considerato: "Magari l'abito che non avreste mai immaginato è quello giusto".
Per Paola Di Benedetto, dopo il fidanzamento con Raoul Bellanova diventato ufficiale lo scorso luglio, si apre così una nuova fase della sua vita privata. Un matrimonio che, almeno dalle premesse, punta su semplicità e identità. E che promette di essere esattamente come lo vuole lei: autentico.