Christian Vieri e Costanza Caracciolo, eccoli alla prima uscita con Stella

Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 28 novembre, le prime immagini di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo nelle vesti di neogenitori: la coppia ha portato la loro piccola Stella, nata il 18 novembre, in clinica per la prima visita di routine a una settimana dal parto. Bobo e Costanza si sono dedicati sui social alcuni post di amore e di felicità dopo la nascita della loro primogenita.