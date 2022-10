Eros Ramazzotti mano nella mano con la nuova fiamma

Il settimanale "Diva e Donna" ha pubblicato le foto del cantante a spasso con una ragazza di cui però non si conosce l'identità. La complicità è evidente e, unita al fatto che vengono ripresi mentre entrano nello stesso portone, lascia pochi dubbi sulla natura del loro legame.

Mano nella mano di notte

Eros Ramazzotti non è sfuggito ai paparazzi durante la sua passeggiata notturna. Mano nella mano con lui c'è una bellissima ragazza dai lunghi e fluenti capelli castani. Indossa un abito bianco al ginocchio che sottolinea le sue forme e un soprabito dello stesso colore, mentre il cantante è nella sua "divisa d'ordinanza" con jeans, giubbotto di pelle e cappellino in testa. Camminano insieme tra sguardi e sorrisi complici per una passeggiata dopo cena, poi arrivano a casa di lui ed entrano insieme nello stesso portone...

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, le ex di Eros Ramazzotti

Tra Eros Ramazzotti e la sua nuova fiamma la storia d'amore sembra agli inizi, ma il fatto che lui non si sia fatto problemi a farsi vedere per mano con lei testimonia che il sentimento c'è. Nel passato del cantante ci sono due grandi amori, quello con

(con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita(sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di). Entrambe le sue ex si sono rifatte una vita: la conduttrice si è risposata (e poi separata , e ora forse rimessa insieme ) con, mentre la modella è felice con William Djoko . Negli ultimi anni ad Eros sono stati attribuiti numerosi flirt , sempre smentiti.





Presto nonno

L'amore appena sbocciato non è l'unica novità nella vita di Eros Ramazzotti. Sua figlia Aurora Ramazzotti e incinta e a gennaio lui e Michelle Hunziker diventeranno nonni di un maschietto. " Lo vorrò con me sul palco ", ha detto il cantante durante uno dei suoi concerti. Al gender reveal party era presente tutta la famiglia allargata ed Eros e Michelle hanno dimostrato di avere ritrovato una grande sintonia. Speriamo che la sua nuova compagna non sia gelosa.