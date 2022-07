Eros Ramazzotti a Mykonos, coccole bollenti con una misteriosa mora

E’ mora e prorompente e il settimanale “Chi” li ha pizzicati in atteggiamenti intimi. Si spalmano la crema sul corpo, chiacchierano, si tuffano in piscina, pranzano in un tete-à-tete sul mare. A casa ci sono solo loro e i flash immortalano qualche attimo di complicità.

Giorgia Palmas e Melissa Satta, che vita da ex veline in Sardegna!

E’ mistero assoluto su chi sia la ragazza con cui Eros Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Grecia. I paparazzi l’hanno avvistata anche in spiaggia da sola mentre prende il sole prima di raggiungere il cantante in villa. Lui si rilassa in piscina, raggiunge il ristorante fronte mare e si dedica totalmente alla sua amica.

“Ama come senti in ogni forma libera

perché anche tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

ama in ogni forma che l'amore libera

perché anche tu così rinascerai

tutte le volte chiamerai di nuovo” dice il testo della sua canzone e così Ramazzotti segue l’istinto e ama…

Del resto, lo ha consigliato alla sua ex Michelle Hunziker, che fresca di separazione dal marito Tomaso Trussardi ha trovato in Eros un amico con cui confidarsi. La conduttrice tv ha ritrovato la felicità tra le braccia del chirurgo estetico Giovanni Angiolini e Ramazzotti approva. Come approva anche la nuova relazione di Marica Pellegrinelli. Dopo l’addio alla sua ex moglie, il cantante è rimasto in ottimi rapporti e non solo per il bene dei figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Marica posta le foto con il nuovo compagno William Djoko ed Eros replica con un cuore. Ora tocca a Ramazzotti voltare pagina e amare.