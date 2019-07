Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si dicono addio dopo 10 anni

"Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile". Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciano così all'Ansa, in una nota dell'ufficio stampa, la fine del loro matrimonio . "Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme - aggiungono - Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane".

"Il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione", proseguono.

Legati dal 2009, Eros (55 anni) e Marica (31) si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni.