Ramazzotti-Pellegrinelli, c'è aria di crisi

Eros e Marica stanno insieme da dieci anni, sono sposati da cinque e hanno due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La loro è sempre sembrata un'unione inossidabile, almeno fino a qualche tempo fa. Nelle ultime settimane i loro rapporti si sarebbero raffreddati, e la loro relazione pare essersi avviata verso il capolinea. Quando il cantante, lo scorso maggio, si è operato alle corde vocali, sua moglie non era con lui ad assisterlo. Da Ramazzotti, poi, non sono arrivati messaggi pubblici in occasione del compleanno della Pellegrinelli né per il loro anniversario di nozze. Che proprio lui, di solito così attento e romantico, abbia stavolta rinunciato alla dedica appassionata ha fatto insospettire molti fan.



E non solo: Spy racconta che al concerto di Vasco erano insieme ma distanti, a quello di Ed Sheeran lui c'è andato con la figlia Aurora (e, poche file più indietro, c'era anche Michelle Hunziker). Eros, poi, passa sempre più tempo nella villa in Franciacorta, mentre la modella (quando non è in viaggio) sta a Milano, tra eventi mondani e serate con la sua amica Melissa Satta. Per ora sono solo indizi, ma tutto lascia pensare che la coppia stia per scoppiare.