Marica Pellegrinelli, shopping di corsa pensando a Eros

Shopping, palestra e vitamine. La settimana di Marica Pellegrinelli è scoppiettante e in vista degli eventi mondani a Milano, la modella si aggira per la città tra sessioni di ginnastica (tre in sette giorni, si stupisce persino lei), moka e spremute, e tanto shopping per boutique alla moda per la fashion week. Il pensiero però è sempre rivolto al marito Eros Ramazzotti e così, tra una corsa e l'altra, posta i quotidiani che parlano di lui e fotografa i cartelloni che annunciano il suo tour sold out.