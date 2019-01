Ramazzotti e Pellegrinelli, baci e passione alle Maldive

Tutto sta in quell'albero della vita che si è tatuato sul braccio. Eros Ramazzotti è un uomo innamorato della vita, ma soprattutto della sua famiglia. Con Marica Pellegrinelli e i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio ha iniziato l'anno alle Maldive tra passione e coccole. A febbraio partiranno tutti in un tour mondiale, ma per ora si godono relax e amore.

Nelle foto del settimanale Chi si vede un Ramazzotti sereno e felice in quell'angolo di paradiso che conosce bene (non è certo la prima volta che si rifugia su un atollo delle Maldive per rilassarsi). Gioca con i bambini e bacia con trasporto la sua Marica. “Sono rimasto fulminato appena l'ho vista... Mai nella vita ho preso l'iniziativa come ho fatto con Marica”. Il cantante e la modella sono sposati dal 2014, tra loro ci sono 25 anni di differenza, da 3 preparano tour insieme. “Mai dimenticare l'importanza di una donna che ti accudisce, ti coccola, ma soprattutto ti ama” scrive della sua dolce metà.