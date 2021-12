Dalle Yaman-story al Wanda-gate, ecco le notizie di gossip più lette del 2021

Per Diletta Leotta e Can Yaman il 2021 è stato un anno intenso: si sono presi e lasciati, tenendo i fan con il fiato sospeso. Wanda Nara e Mauro Icardi hanno movimentato la fine d’anno con un tira e molla degno di una soap. Belen Rodriguez ricorderà quest’anno per la nascita della sua secondogenita Luna Marì, ma anche per gli alti e bassi con Antonino Spinalbese.

Seconda figlia anche per i Ferragnez che in primavera hanno festeggiato l’arrivo di Vittoria e per i duchi di Sussex con la piccola Lilibet Diana. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente celebrato le loro nozze (rimandate causa pandemia), e hanno brindato ai fiori d’arancio anche Miriam Leone e Lapo Elkann. Ma non solo… Ecco cosa ti sei perso in 12 mesi di gossip!

GENNAIO

Can Yaman e Diletta Leotta fanno coppia: sono i più belli e sexy dello showbiz

FEBBRAIO

Meghan Markle incinta, ecco la sua dieta flexitariana

MARZO

Chiara Ferragni e Fedez in festa, è nata Vittoria

APRILE

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si lasciano, il calciatore diventerà padre a luglio

MAGGIO

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono giurati amore eterno

GIUGNO

I Duchi di Sussex genitori bis: è nata Lilibet Diana

LUGLIO

Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì

AGOSTO

Gigi D’Alessio annuncia che diventerà ancora padre, Anna Tatangelo presenta il fidanzato

SETTEMBRE

Miriam Leone si è sposata: guarda le nozze siciliane

OTTOBRE

Anche Lapo Elkann ha detto sì: matrimonio da favola!

NOVEMBRE

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, tira e molla da soap opera

DICEMBRE

Kate regina di eleganza al concerto di Natale con tutti i Middleton