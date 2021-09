Tuffo in mare dopo le nozze per Miriam Leone e Paolo Carullo

Fino a pochi giorni fa era difficile trovare foto social della Leone con Carullo: schivi, riservati, poco inclini ai selfie e alla vita mondana. Il sì li ha stravolti e in Rete ci sono tutte le immagini del matrimonio, della festa, dei balli, degli amici e anche della giornata in spiaggia il giorno dopo le nozze. Miriam e Paolo si sono baciati di continuo, si sono abbracciati e tenuti stretti e i loro occhi pieni d’amore hanno fatto impazzire i fan.

A Scicli, tutti sui balconi per ammirare la bellissima sposa che non ha tradito le aspettative: romantica e sexy in pizzo bianco. Per le vie del paese sono state stese le tovaglie bianche ricamate come vuole tradizione per il passaggio della sposa. E poi all’uscita dalla chiesa e per il lancio del riso, tutti ad applaudire Miriam e Paolo.



Elegante e blindato il banchetto nel Castello di Donnafugata con molti vip, tra cui Paola Iezzi, Giuliano Sangiorgi, Debora Pelamatti, Nicole Grimaudo,… Il giorno dopo la Leone e Carulli con la fede al dito si sono rilassati in spiaggia a Sampieri. Lei ancora in bianco con un costume intero che le incorniciava le curve e un sorriso irresistibile. Sfoglia la gallery e scopri tutti i dettagli del matrimonio e dei tuffi post-nozze…

