Diletta Leotta e Can Yaman innamorati? “Messaggini” a distanza 

Sono innamorati sul serio o fanno apposta a seminare indizi per farsi pubblicità? Diletta Leotta e Can Yaman lanciano “messaggini” a distanza lasciando intendere che tra di loro la passione continua, seppure si trovino lontani. “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni” ha scritto la conduttrice poco dopo la partita Roma-Inter. Ora Can Yaman posta la sua valigia con la stessa scritta…

Lei incanta con la sua bellezza “olimpica” dallo stadio e a margine punta su una didascalia inequivocabile. Lui la pensa e posta nelle Stories un bagaglio personalizzato con la stessa frase. Non è certo una causalità. I due si pensano e si mandano segnali in codice. E non è nemmeno la prima volta. Qualche giorno fa, durante una puntata radiofonica che la Leotta conduce con Daniele Battaglia, è stata messa in sottofondo una canzone turca e i due si sono scambiati battute. Diletta ha detto: “Lo salutiamo Can? Ci sta sentendo”.

Le fan dell’attore non gradiscono però la new entry e temono che la bella conduttrice possa prenderlo in giro. Tanto è stato l’assalto social delle follower di Can, che lui è stato costretto a bloccare i commenti Instagram per qualche giorno. Ora è tornato a pubblicare i post delle ammiratrici che non vedevano l’ora di scrivere. E si danno da fare anche a mettere cuoricini su altri profili: sarà un caso che hanno riempito di like la mamma della Leotta?

E poi c’è la melodia d’amore, quella che è già stata ribattezzata come la canzone della coppia. Can Yaman ha condiviso nelle Stories “Napoli no Yoru” (Una notte a Napoli) proprio il giorno in cui la Leotta si trovava nel capoluogo partenopeo per seguire la sfida Napoli-Fiorentina. E la stessa canzone l’aveva condivisa Diletta prima di atterrare in città. Tanti indizi fanno una certezza: passione vera o spot d’amore?

