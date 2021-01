Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? In Rete impazza il gossip

E' scoccata la scintilla tra Diletta Leotta e Can Yaman ? E' stata Anna Pettinelli a lanciare la bomba e subito il gossip esploso in rete. Pare che tra i due sia nata la passione e che si stiano frequentando. I diretti interessati per ora non si pronunciano, ma la conduttrice sportiva alimenta le chiacchiere postando una foto nella camera d'albergo con in mano un mazzo di fiori: un pensiero romantico da parte dell'attore turco?

La Pettinelli ha dato il via al tam tam parlando di un amore nascente tra Diletta e Can durante la sua trasmissione radiofonica su RDS. Ha assicurato di aver saputo del flirt da fonti sicure e ha raccontato che i due hanno soggiornato nello stesso hotel di Roma (dove lui si trovava per girare uno spot per la regia di Ferzan Ozpetek). Inoltre ci sarebbe stato non solo un incontro, ma i due sono stati visti scambiarsi baci appassionati.

La Leotta è single da quando è finita la sua storia con Daniele Scardina. Yaman, bel tenebroso della tv e protagonista della serie "DayDreamer", a "Verissimo" aveva raccontato di non avere una compagna, precisando anche: "Non mi dispiacerebbe avere una relazone. Amare per me è importante". I due per ora non si esprimono e lasciano che il gossip faccia il suo corso. Lei però su Instagram condivide una foto sibillina. Seduta sul letto, stringe in mano un bouquet: "Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso" commenta. Soprattutto se a farli recapitare è stato l'affascinante Can...

