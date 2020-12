Diletta Leotta pizzicata senza mascherina per Milano: pioggia di critiche

Non solo apprezzamenti e complimenti per Diletta Leotta che è finita nell'occhio del ciclone per alcune fotografie pubblicate dal settimanale "Chi" che la ritraggono a Milano senza la mascherina obbligatoria per legge. La bella conduttrice di Dazn e speaker radiofonica di Radio 105 è stata pizzicata con il volto scoperto appena prima di salire su un van che l'avrebbe portata allo stadio San Siro. Un atteggiamento che non è piaciuto ai suoi fan sui social che di solito sono in estasi per le sue tante foto sexy che la mostrano nella vita di tutti i giorni.