Diletta Leotta in canotta e shorts surriscalda il Natale milanese

Rientra da Roma e addobba la casa milanese per le feste. Si tinge di rosa il Natale di Diletta Leotta che mostra ai follower il suo albero prima di dedicarsi a uno shooting mozzafiato in canotta e shorts. La conduttrice sportiva regala video intriganti mentre seduta sullo sgabello mostra le gambe sinuose e la scollatura provocante attirando gli sguardi dei fan.

Per diverse settimane è stata nella Capitale per lavoro e guarda caso anche il suo ex Daniele Scardina si trovava a Roma per partecipare a una trasmissione televisiva che si è conclusa sabato sera. E, come lei, anche lui ha fatto i bagagli rientrando a Milano. Sui social di entrambi non appaiono indizi, ma pare che tra i due sia tornato il sereno e chissà se mangeranno il panettone insieme all’ombra della Madonnina.

Leggi anche>Diletta Leotta e Daniele Scardina, eccoli di nuovo insieme: è ritorno di fiamma?



Intanto in casa Leotta fervono i preparativi per le festività. Diletta si è fatta aiutare dall’amica Silvia Slitti ad addobbare il salotto con palline sulle tonalità del rosa e un alberello total pink. E i primi regali per i follower arrivano dalle sue storie dove pubblica video di shooting in cui posa col seno in libertà, un décolleté da togliere il fiato e gambe in bella vista. Un dono apprezzato sui social…

