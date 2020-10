Diletta Leotta mai sola in auto: con la "scorta" o con l’autista

Diletta Leotta non va più in auto da sola. Un giorno si fa scortare dalla redazione radio fino alla macchina dal collega Daniele Battaglia. Il giorno dopo va direttamente al lavoro con l’autista. Mascherina calata sul volto, ma appena è distanziata e sola la conduttrice rivolge un bellissimo sorriso sexy e intrigante ai flash.

Pizzicata in centro a Milano, la Leotta, dopo aver condotto la trasmissione in radio, passeggia con l’amico e collega Daniele Battaglia e si fa accompagnare a braccetto fino alla sua utilitaria. Diletta controlla anche la fiancata della macchina per capire se qualche manovra avventata può averle segnato la carrozzeria e poi sale nell’abitacolo e si allontana sorridente.

Il giorno successivo, non c’è Daniele al suo fianco, ma anche questa volta la Leotta non è sola. Per recarsi al lavoro, la conduttrice sceglie di andare con l’autista che la scorta fino alla redazione. Insomma, Diletta Leotta mascherata e sorridente preferisce andare in giro “protetta”.

