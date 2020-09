Al lago con Diletta Leotta spunta l’affascinante Marco

Diletta Leotta si gode l'estate fino all'ultimo raggio di sole. Il settimanale Chi l'ha paparazzata sul lago di Como, dove si gode un'adrenalinica gita in barca con gli amici, tra brindisi e prove con il wake surf. Ma non è solo l'emozione per lo sport acquatico a farle battere il cuore: con lei c'è anche Marco Valta , il giovane imprenditore candidato a prendere il posto di Daniele Scardina al suo fianco.

In barca Diletta sfoggia curve da capogiro in bikini coloratissimo e pitonato. E proprio con le movenze sinuose del serpente, attorciglia le sue spire su Marco, che si lascia ammaliare senza opporre resistenza. Per ora stanno solo approfondendo la conoscenza, ma è evidente che il feeling non manchi. Di professione venture capitalist, Valta ha successo nel lavoro grazie alla sua determinazione e con le donne grazie a un fisico scolpito e ai riccioli ribelli. Ha avuto un flirt con Anna Safroncick, che a sua volta era stata pizzicata in vacanza con Matteo Mammì, ex della Leotta.

Durante la gita sul Lario, Diletta e Marco non sono soli. Sulla barca dell'imprenditore ci sono anche l'atleta Rossella Fiamingo e l'allenatore Matteo Conversi. Hanno fatto un giro tra Cernobbio e Torno e poi preso lezioni di wake surf. Quella della Leotta è stata una performance, documentata via social, non impeccabile. Ma se non saranno le sue doti negli sport acquatici a conquistare Valta, di sicuro Diletta saprà giocare altre carte...

