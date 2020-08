Diletta Leotta vulcanica, trekking sexy alla scoperta dell'Etna

Dopo le vacanze scatenate in Sardegna con le amiche, per Diletta Leotta è arrivato il momento di assaporare un po' di aria di casa. Tornata in Sicilia, approfitta per trascorrere qualche giorno in famiglia e riscoprire le bellezze del luogo. Un trekking sulle pendici dell'Etna è quello che ci vuole per godere di una stupefacente vista sul paesaggio e fare un po' di esercizio fisico. La conduttrice sceglie una mise attillatissima che non passa inosservata, con le curve esplosive sottolineate alla perfezione.