Diletta Leotta: "Ecco cosa c'è tra me e Ibra"

Di un flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic se ne parlava da tempo. Prima una palese complicità nei video della app di fitness di cui sono ambassador, poi una cena con amici a Milano, ora le voci di un flirt che brucia sotto il sole della Sardegna. Alla fine la bella conduttrice non ce l'ha fatta più a tacere e, tramite i suoi rappresentati, ha fatto sapere al quotidiano britannico SunSport la verità sul suo rapporto con il calciatore: "Non vi è alcuna relazione".

L'indiscrezione lanciata dal settimanale "Chi" su una love story segreta tra Diletta e Zlatan ci ha messo poco a rimbalzare sulle pagine di cronaca rosa. Entrambi belli e famosi, lei single da poco e lui felicemente sposato: gli ingredienti c'erano tutti per un gossip succoso. E invece la Leotta ha voluto liquidare ogni illazione tramite i suoi portavoce: "Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale", hanno tagliato corto.

A quanto pare in Costa Smeralda Ibrahimovic c'era davvero: non da solo come era stato riportato ma con moglie e figli al seguito. Con la sua famiglia il bomber rossonero sta trascorrendo un'estate a cinque stelle a bordo di uno yacht tra la Costa Azzurra e la Sardegna. La Leotta invece si sta godendo un po' di spensieratezza e relax insieme alle amiche. Ha da poco messo fine alla relazione con il pugile Daniele Scardina e ora è decisa ad approfittare della sua estate da single tra gite in barca, Tik Tok scatenati e bagni bollenti.

