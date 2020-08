Leotta e Ibrahimovic nuova coppia dell'estate? "Tra loro è nato qualcosa"

Diletta Leotta è da poco tornata single dopo la relazione durata circa un anno con Daniele Scardina. Zlatan Ibrahimovic è sposato con Helena Seger, con cui fa coppia da quasi 20 anni. Tra loro, a quanto riporta il settimanale "Chi", sarebbe scoccata la scintilla e il fuoco della passione non avrebbe lasciato loro scampo. Entrambi stanno trascorrendo qualche giorno in Sardegna: ufficialmente non sono insieme, ma questo non vuol dire che non trovino il modo di incontrarsi lontano da occhi indiscreti e di concedersi qualche cenetta a lume di candela...