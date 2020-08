Diletta Leotta sexy al party di compleanno, spegne le candeline e accende i follower

Tutta fasciata in un abito color oro dalla scollatura esagerata e dallo spacco inguinale, Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 29 anni. La conduttrice sportiva ha organizzato un party tra pochi intimi sotto il cielo stellato della Sardegna. Su Instagram ha condiviso i momenti più belli della festa e l'immagine di lei che spegne le candeline con il décolleté strizzatissimo in primo piano ha acceso le fantasie dei follower.

Ha invitato solo gli amici più stretti, ma non ha voluto rinunciare all'atmosfera glamour: musica dal vivo e location da sogno con una strepitosa vista mare per scatenarsi e brindare ai 29 anni. Diletta era favolosa e raggiante, con un vestito dorato che fasciava alla perfezione le sue forme, strizzando il seno e lasciandolo intravedere dalla scollatura. I commenti dei follower si scatenano, tra auguri (anche di amici vip come Nek, Alessandro Borghese e Melissa Satta), complimenti delicati e apprezzamenti volgari.

La Leotta è da poco tornata single dopo la fine dell'amore con Daniele Scardina. L'anno scorso era stato proprio il compleanno di lei l'occasione giusta per uscire allo scoperto con le prime foto social di coppia. Quest'anno nelle immagini della festa, di lui non c'è traccia. Però sono entrambi in vacanza in Costa Smeralda, a pochi chilometri l'uno dall'altra, e in una recente intervista al settimanale Chi il pugile aveva confessato: "Sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati". Prima di spegnere le candeline, Diletta ha alzato gli occhi al cielo e ha espresso il desiderio di rito: chissà che non spetti a Scardina il compito di realizzarlo?

