“Il primo bagno non si scorda mai” scrive Diletta Leotta in vacanza con un gruppetto di amiche tutte bellissime e molto social, tra le quali anche la scatenata Rossella Fiamingo, campionessa olimpica di scherma. Si sfidano a racchettoni sulla spiaggia in una gara a colpi di sex-appeal tra curve in bella vista e sorrisi trascinanti. La conduttrice sportiva incanta con la racchetta in bikini e alla sera tutte a ballare sensuali e istrioniche.

Diletta Leotta incontenibile in vacanza con le amiche Tgcom24 1 di 22 Tgcom24 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sembrano lontani i giorni in cui condivideva le giornate milanesi in lockdown con il fidanzato Daniele Scardina. Allora era un tripudio di curve sul balcone dell’appartamento meneghino, ora invece la Leotta libera e felice mostra il suo fisico mozzafiato sulla sabbia. Le amiche la distraggono tra serate di musica e balli, Tik-Tok scatenati e sexy, bagni di sole e giochi in spiaggia. Diletta ha ritrovato il sorriso e la serenità in questa nuova avventura da single.

Leggi anche>Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita: lui a Ibiza, lei a cena con Ibrahimovic



Sul perché dell’addio a King Toretto solo ipotesi, ma nessuna dichiarazione ufficiale. C’è chi dice che sia stata lei a mettere lui alla porta per colpa di una distrazione imperdonabile e chi sostiene che la convivenza forzata abbia fatto emergere i problemi. Fatto sta che il pugile naviga “wild & free” (come scrive lui sui social) e la conduttrice si scatena con le amiche. Ma entrambi hanno scelto le vacanze in Sardegna. Si ricongiungeranno?





Ti potrebbe interessare: