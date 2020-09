Diletta Leotta, che schianto! Fa lezioni di surf sul lago di Como

Diletta Leotta è convinta: “L’uomo perfetto non esiste”. I suoi fan pensano invece che la donna perfetta sia proprio lei. Ecco la conduttrice durante una sensuale gita sul lago di Como dove in bikini strabordante e sexy si cimenta in una prova di surf sul Lario. “Andrà malissimo” dice lei prima di tuffarsi nelle acque gelide, ma i fan apprezzano la prestazione.

“Prima lezione di wake surf. Promossa?” chiede la conduttrice ai follower postando gli scatti in bikini. La sua performance sportiva non è stata impeccabile, ma per essere la prima è davvero da premiare. Diletta sotto lo sguardo delle amiche aveva indossato il giubbettino di salvataggio: “Ma è ghiacciata l’acqua”, aveva ripetuto tra le risate. Poi la prova tra il tifo delle compagne di barca e una caduta nel lago, etichettata come “un tuffo spettacolare”. Insomma, la Leotta se l’è cavata alla grande e il siparietto è piaciuto ai suoi ammiratori.

In versione single, Diletta Leotta ha trascorso una bella estate scatenata con le amiche e la gita al lago è la conclusione di un po’ di scorribande vacanziere. Al suo fianco non c’è ancora un cavaliere e la conduttrice sui sentimenti amorosi ha le idee chiare. Con i suoi ex, Matteo Mammì e Daniele Scardina, è rimasta in buoni rapporti, ma sull’amore non ha più dubbi: “Da piccola sognavo il colpo di fulmine come tutte le bambine. Avevo poca fantasia: l’uomo perfetto non esiste”.

