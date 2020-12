Qualche giorno fa è stata fotografa dal settimanale "Chi" mentre si aggirava per la città senza mascherina sfoggiando un sorriso sexy e ammaliante. Ora Diletta Leotta non si fa più cogliere “scoperta” e per lo shopping natalizio non solo indossa la mascherina a coprirle il volto, ma anche un cappotto peloso che la avvolge completamente e ai piedi porta degli stivali che la surriscaldano anche a basse temperature. Fa incetta di pacchi e regali poi si dirige verso casa sola soletta.

Diletta Leotta tutta imbacuccata: ecco il suo shopping di Natale IPA 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 4 di 30 IPA 5 di 30 IPA 6 di 30 IPA 7 di 30 IPA 8 di 30 IPA 9 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Acquista brand di abbigliamento e golosità gastronomiche tenendo gelosamente tra le mani i pacchetti mentre tutta imbacuccata fa il suo giro di shopping per la città. La distrae solo una telefonata al cellulare e il saluto dei fotografi quando risale in auto per tornare a casa. Per il resto la Leotta è seria e concentrata nelle compere in vista del Natale.

Leggi Anche Diletta Leotta pizzicata senza mascherina per Milano: pioggia di critiche

Leggi Anche Diletta Leotta in canotta e shorts surriscalda il Natale milanese

E se per fare shopping sceglie di imbacuccarsi, quando ritorna a casa sfodera tutte le sue armi di seduzione. Nel suo appartamento sfoggia curve da capogiro e abbigliamento sensuale. Accovacciata sul letto ora con l’intimo in seta ora in boxer e calzettoni, conquista like e follower. Negli ultimi tempi è stata avvistata sempre da sola e chissà se trascorrerà le feste da single.

Diletta Leotta pizzicata senza mascherina per Milano Chi 1 di 18 Chi 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 DILETTA LEOTTA Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: