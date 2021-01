Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto

Diletta Leotta e Can Yaman escono allo scoperto. Dopo i rumors e moltissimi indizi, il settimanale " Chi " li ha paparazzati in un hotel romano. Il nuovo sex symbol della tv e dei social e la sexy conduttrice hanno passato cinque giorni rinchiusi in un grande albergo, tra baci ed effusioni. Ecco dunque il primo scoop del 2021, che ha visto nascere un nuovo, travolgente amore.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? In Rete impazza il gossip Chi 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 4 di 32 Instagram 5 di 32 Instagram 6 di 32 Instagram 7 di 32 Instagram 8 di 32 Instagram 9 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Diletta Leotta pizzicata senza mascherina per Milano: pioggia di critiche

La conduttrice, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l'attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su "Sandokan".

LEGGI ANCHE > Chi e Can Yaman, il sex symbol turco che ha stregato l'Italia

I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter. Se son rose...

Leggi Anche Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? In Rete impazza il gossip

Potrebbe interessarti anche: