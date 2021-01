Un flirt con Diletta Leotta? Can Yaman: “Fatti miei”

Can Yaman, il sex symbol delle soap turche Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Can Yaman si è stancato di sentir parlare della sua vita privata, vuole solo essere apprezzato per il suo lavoro. E come ha detto in passato un collega, ribadisce il pensiero: “Sono solo fatti miei”. Le fan replicano: “Per noi sei e rimarrai la stessa persona di sempre... la persona speciale della quale ci siamo innamorate, quella con un grande cuore che fa di tutto per le persone che hanno bisogno. La vita privata è tua e tale deve rimanere”.

Leggi Anche Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? In Rete impazza il gossip

Leggi Anche Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? In Rete impazza il gossip Chi 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 4 di 32 Instagram 5 di 32 Instagram 6 di 32 Instagram 7 di 32 Instagram 8 di 32 Instagram 9 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: