Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi, ecco perché

Non si sposano, anzi i media parlano dello sportivo arrabbiato per l’eccessiva esposizione mediatica della modella

Da quando si sono conosciuti nel 2016 in una boutique di Madrid, il calciatore e la ex commessa fanno faville. Ora lui milita nella squadra di Al Nassr, per le leggi islamiche dovrebbero essere sposati per vivere assieme, ma per lo sportivo è stata fatta un’eccezione. Fatto sta che l’idilliaco rapporto tra i due pare che ultimamente non vada più a gonfie vele. Lui lamenta l’eccessiva esposizione mediatica di lei e non solo…

Si sposano o no? Da quando Cristiano Ronaldo è approdato nella squadra di Al Nassr, si pensava che volesse andare a nozze con Georgina Rodriguez per legalizzare il rapporto con la modella e sistemarsi secondo le leggi islamiche che prevedono che i due conviventi debbano essere ufficialmente sposati. In Arabia Saudita, invece, è stata fatta un’eccezione per lo sportivo. E la coppia ha proseguito la sua vita sentimentale con i loro sei figli sotto un unico tetto.

Ronaldo ha tradito Georgina? Non solo non si sono sposati, ma nelle ultime settimane gira voce che Cristiano Ronaldo abbia tradito Georgina Rodriguez. Secondo alcuni media, il calciatore avrebbe avuto un flirt con un'influencer venezuelana, che sosteneva di aver fatto sesso con l’attaccante il 25 marzo 2022. La donna avrebbe fornito i dettagli della presunta infedeltà dello sportivo, ma un rappresentante del calciatore ha attaccato un giornale locale dicendo che l'informazione "è completamente falsa e diffamatoria".

Georgina tratta male le amiche Nella seconda stagione della sua docu-serie, Georgina Rodriguez si comporta male con alcune amiche che accompagnano la modella in molte delle sue storie e viene accusata dai fan – ma forse anche da Cristiano Ronaldo che sarebbe andato su tutte le furie - di essere arrogante e superficiale. Uno dei momenti che ha causato il maggior disagio è stato quando l'influencer ha chiesto a una di queste di indossare stivali nuovi di zecca in modo da poterli ammorbidire. "Ho bisogno che tu li allunghi un po' ", ha chiesto Georgina durante la serie. "Indossali e cena con loro ai piedi, così si scaldano", ha aggiunto. In un'altra puntata, la compagna di Cristiano Ronaldo ha sfoggiato con le sue coetanee una nuova borsa di Hermés, invitandole a non avvicinarsi: “Non toccarla con le mani”.

Georgina non va d’accordo con la “suocera”? Pare inoltre che Georgina Rodriguez non vada d’accordo con la madre di Cristiano Ronaldo. Tant’è che nella seconda serie del docu sulla sua vita, Dolores Aveiro non appare mai. La compagna del calciatore è troppo impegnata con i figli per pensare pure alla suocera. Trascorre la sua giornata soprattutto con i bambini. “Ti dico anche che la mia routine, ovunque io vada, è sempre la stessa. Bambini, scuola, mi alleno, ogni tanto vado al ristorante, e lavoro. E viaggio. Grazie a Dio, abbiamo strutture e possiamo viaggiare molto", ha detto la Rodríguez in una recente intervista tv.