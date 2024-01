Tgcom24

“Mi sposto altrimenti si vede l’abito, vi faccio vedere solo questo” dice Cecilia Rodriguez con il telefono in mano nell’atelier veronese in cui si è recata per la seconda prova dell’abito bianco. Le parole si spezzano, le lacrime scendono e un fiume di emozioni attraversano la giovane che presto dirà sì al suo fidanzato Ignazio Moser. Indossa i jeans, una giacca scura e scarpe flat. Si guarda in giro e non riesce a trattenersi.



Perché piangi? Domandano i fan e Cecilia Rodriguez risponde schietta: “Intanto è stata la seconda prova dell’abito e non c’era la mia mamma, ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me Veronica Cozzani è il mio tutto”. La Cozzani, infatti, sta tornando in Italia dopo essere rimasta qualche settimana in più delle figlie in Argentina (dove avevano trascorso il Capodanno tutti insieme). “Ma sento sempre più vicino quel giorno – aggiunge sempre più sentimentale la compagna di Ignazio Moser – allora vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato, mi ha fatto emozionare”. Ma la sorella di Belen sa ciò che vuole: “Diciamo che ho sempre avuto le idee molto chiare almeno sull’abito della cerimonia…”.

Quando si sposa Cecilia Rodriguez? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano fatto sapere a novembre 2022 che si sarebbero sposati presto (la proposta di nozze era stata documentata sui social dai promessi sposi), forse in estate o al più tardi in ottobre. Ma i mesi sono passati e le nozze non sono arrivate. A spiegare il motivo del rinvio è stata la stessa Cecilia, sorella di Belen, nelle sue storie di Instagram parlando di un problema con sua zia, che non avrebbe potuto partecipare al matrimonio per impegni di lavoro. Cecilia ha aggiunto che sua zia è una persona molto importante per lei e che quindi avrebbe preferito aspettare che fosse libera. L’unica cosa certa delle nozze tra Cecilia e Ignazio è che vorrebbero celebrarle vicino alla cantina della famiglia Moser, a Trento, in una piccola chiesa nel bosco. A portare le fedi saranno sicuramente Santiago e Luna Marì, i figli di Belen e i nipoti di Cecilia e Ignazio.



Cecilia Rodriguez, con Ignazio Moser quando e perché si sono lasciati? Dove lavora? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip: “Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante" dice ora la Rodriguez. Infatti, i due hanno attraversato un periodo di crisi nel 2020 quando lui fu accusato di aver avuto un flirt in Sardegna. La coppia di modelli e influencer ha pensato anche ad allargare la famiglia prima del sì: "Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando" avevano spiegato. Tra pochi mesi la coppia andrà all’altare e c’è da scommettere che sarà il sì più atteso del 2024.