Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser confermano le nozze: ecco quando saranno

"Certo che ci sposiamo!" dice Ignazio Moser al settimanale Nuovo. A proposito di una vociferata crisi con Cecilia Rodriguez risponde categorico: "Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Diciamo che abbiamo imparato a gestire le reazioni rispetto a quello che viene detto e scritto su di noi. E poi c’è soprattutto il grande amore che ci unisce. Quello è qualcosa che le chiacchiere non possono certo scalfire".

La proposta di nozze

La proposta di nozze di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez è arrivata a novembre 2022. "Non me l’aspettavo e non sospettavo", ha raccontato lei. "Lui mi ha fatto una vera sorpresa. L’anello l’ha scelto insieme a mia sorella. Anche Belen è stata brava perché non si è lasciata sfuggire nulla. Sono così grata, ho incontrato la mia anima gemella. Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante" ha aggiunto. Inizialmente avevano pensato a ottobre per il sì, ma poi hanno rimandato: "Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina", aveva spiegato l'ex ciclista.