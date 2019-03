Investimenti: come capirli per vivere serenamente i mercati

Prima regola: differenziare

La prima basilare regola per costruire un portafoglio bilanciato - in autonomia o affidandosi a un consulente indipendente, come Moneyfarm - è differenziare con prodotti finanziari differenti e di diverse aree geografiche. Infarcire il portafoglio solo di titoli di Stato o di certificate, ad esempio, è un errore assolutamente da evitare. Differenziando, invece, un titolo con performance positiva può compensare l’andamento negativo di un altro che abbiamo in portafoglio.



L’orizzonte temporale

Quando si pianifica una strategia di investimento, una delle prime cose da chiarire è il lasso di tempo entro il quale si ha la possibilità di mantenere l’investimento, indipendentemente dalla somma impegnata. Un bias (un giudizio non necessariamente corrispondente all’evidenza) è quello di non capire cosa si intende per “orizzonte temporale”.



Le conseguenze sugli investimenti

Mettere a fuoco questo concetto è indispensabile per il profitto dell’investimento. In altre parole, a parità di obiettivi, scegliere un orizzonte temporale più lungo comporta una serie di vantaggi per gli investitori: si possono ottenere risultati migliori con lo stesso profilo di rischio, o si può aumentare il profilo di rischio limitando la possibilità di subire perdite.



I vantaggi di investire a lungo termine

Optare per un orizzonte temporale a medio-lungo termine offre all’investitore una serie di vantaggi. Iniziamo proprio dalla maggiore possibilità di controllare le proprie emozioni: si può vivere con più serenità il proprio investimento, senza dover monitorare le performance e la volatilità nel breve termine. Gli interessi aumentano quando si reinvestono i rendimenti ottenuti e la strategia di investimento diventa più semplice e lineare, poiché ci si potrà concentrare sulle tendenze macro-economico di lungo termine, senza farsi condizionare da avvenimenti politici che influenzano l’umore dei mercati nell’immediato. Il rischio del tuo investimento, con un orizzonte temporale di lungo termine, si riduce.



