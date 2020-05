Think Digital Summit, pensare digitale per vivere nel mondo post-coronavirus

Dopo oltre due mesi l’Italia è finalmente uscita dal lockdown imposto per combattere il coronavirus: i contagi scendono, e così, pur con le dovute cautele, la vita riprende. Si torna ad abbracciare gli affetti più cari, si può nuovamente uscire di casa, ripartono le aziende e le attività economiche. Ma la vera sfida, per l’economia mondiale – e in particolare per quella dei Paesi più colpiti dal Covid-19, come l’Italia – inizia proprio adesso. Perché la pandemia ha portato a cambiamenti storici nelle abitudini e negli stili di vita, nei bisogni delle persone, nelle scelte e negli investimenti degli individui e delle aziende.

Ora, quindi, è più fondamentale che mai assicurarsi che la ripresa economica post-coronavirus sia sostenibile e soprattutto solida. E, come già in passato, un ruolo irrinunciabile nel nuovo scenario sarà giocato dalla tecnologia, che aiuterà le aziende e le persone ad affrontare i rapidissimi cambiamenti che, in pochi mesi, hanno stravolto tutti i punti fermi che credevamo acquisiti e hanno portato a quella che è stata definita “nuova normalità”.

Proprio per analizzare la situazione e i suoi possibili sviluppi e per gettare le basi di una ripresa che sia duratura, IBM, che del settore tecnologico è storicamente uno dei grandi leader, ha organizzato per il 18 giugno il Think Digital Summit Italy. Un evento totalmente digitale che vedrà autorevoli nomi del mondo economico e imprenditoriale alternarsi a esperti IBM per condurre i partecipanti - anche con le testimonianze “sul campo” di chi si è trasformato (e si sta traformando) con le sue scelte IT - attraverso i nuovi scenari di un mondo diverso tra cloud, resiliency, security, smart working e virtual customer engagement.

Partendo con un inspirational keynote di Marco Bucci, sindaco di Genova (città simbolo, dopo il crollo del ponte Morandi, della determinazione capace di spingere il rilancio), il Think Digital Summit Italy vedrà poi gli interventi di Luca Altieri, CMO di IBM Italia, di Enrico Cereda, presidente e ad di IBM Italia e dell’economista Carlo Cottarelli, per proseguire avvicinandosi via via al “cuore” della discussione con i business talks sui temi più caldi del momento: la “nuova normalità” e i nuovi modelli per gestirla, l’innovazione nei servizi finanziari accelerata dall’emergenza coronavirus, il boom dell’online, la formazione digitale e l’AI, i nuovi processi nella Pubblica Amministrazione e il Cloud come “cuore” della trasformazione delle imprese.

Dopo due interessanti interventi sulle direzioni che prenderà la ricerca tecnologica e sulle competenze e tecnologie necessarie dopo il lockdown, la giornata proseguirà quindi seguendo tre diverse “strade” che condurranno i partecipanti attraverso discussioni su temi specifici: “Resiliency & Cloud”, che analizzerà la possibilità delle aziende di migliorare flessibilità e resilienza di business facendo leva su nuove tecnologie (come l’Hybrid Cloud) e nuovi modelli di servizi IT; “Security”, che metterà in luce i nuovi rischi per la cybersicurezza sottolineando come la ripartenza e la trasformazione del proprio business non possano prescindere dalla sicurezza informatica per la quale il Covid-19 è una sfida senza precedenti; “Remote Workforce and Smart Working”, che si focalizzerà sui 4 principali acceleratori della digitalizzazione (competenze, produttività, engagement e infrastruttura a supporto) analizzando il ruolo dell’AI e portando le testimonianze dei clienti delle soluzioni IBM.

Una giornata per “pensare digitale” e per capire come e quanto il mondo dell’economia, dell’impresa e dei servizi cambierà in brevissimo tempo, e per essere preparati ad affrontare con successo le sfide della “nuova normalità”. Per iscriversi al Think Digital Summit Italy è sufficiente compilare il form sul sito dedicato all’evento, dove è possibile consultare anche l’agenda completa della giornata, le schede dei relatori e gli argomenti focus della giornata