Audi, il futuro è un'attitudine:  e-tron S Sportback debutta alla Design Week di Milano

Una visione capace di dare forma a un progresso sostenibile e cambiare mentalità, obiettivi, valori e stili di vita. Tutto per un futuro migliore, che prende vita da un nuovo approccio nell'innovazione tecnologica e dalla capacità di vivere e interpretare il presente in modo diverso. Una visione positiva che mette l’uomo al centro di un futuro eticamente sostenibile a cui Audi vuole contribuire attraverso i suoi modelli full-electric.

Idee discusse all'interno del talk "Change your view, change your way - L'uomo al centro" organizzato da Audi proprio nell'ambito degli eventi di "Milano Design City" e della "Interni Designer's Week" in occasione dell'anteprima nazionale di "Audi e-tron S Sportback" in Piazza della Scala a Milano. Un confronto tra istituzioni, designer, architetti e scrittori nei suggestivi spazi delle Gallerie d'Italia

Al centro del dibattito architettura, design, urbanistica, elettromobilità, smartworking ed economia, temi cruciali nel processo di rinnovamento rivolto a esplorare il futuro e a supportare il lavoro di città come Milano che, da anni, lavorano per abbattere il proprio impatto ambientale facendo leva su innovazione e nuovi stili di vita. "Attorno a un tavolo" si sono seduti personaggi di spicco con una straordinaria visione del futuro per discutere della necessità di ridisegnare la realtà mettendo l'uomo al centro del progresso tecnologico.

lla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, personaggi dalla straordinaria visione si sono confrontati sul palco per analizzare e indagare i nuovi orizzonti e i diversi contesti che si stanno configurando, per anticipare il futuro senza improvvisazioni. Un racconto a più voci a cui hanno contribuito le testimonianze di Michele De Lucchi, ideatore di “Earth Stations”, di Stefano Boeri, architetto nonché “firma” del celebre Bosco Verticale di Milano, e della scrittrice e conduttrice Chiara Gamberale. Un momento di confronto straordinario per fotografare il presente e misurare i cambiamenti in corso con la visione del futuro di Audi e delle sue innovazioni.