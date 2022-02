Triumph Rocket 3R e 3GT “221 Special Edition”

458 cc. Più che la potenza ‒ 167 CV ‒ sono i 221 Nm di coppia massima a rendere esplosive le Big moto della Casa inglese, capaci di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi! Per il 2022, e soltanto per questʼanno, Triumph ha così deciso di mettere a listino le nuove “221 Special Edition”.

I “Razzi” inglesi nellʼabito più esclusivo Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tocco di stile si palesa nella livrea Red Hopper, che connota serbatoio e parafango anteriore e qualifica in modo ancora più esclusivo le due Triumph Rocket 3. Cʼè inoltre la specifica grafica “221” sulle guance laterali del serbatoio. A contrasto sono poi in tinta Sapphire Black vari elementi, come i coperchi fari anteriori, il flyscreen, i fianchetti e i pannelli laterali. Davvero belli sono poi il tappo serbatoio Monza in alluminio, e in alluminio sono anche il coperchio air-box e il tappo olio. Due bellezze distintive, che possono essere ulteriormente personalizzate con oltre 50 accessori originali Triumph Motorcycles.

Il più grande motore motociclistico di serie al mondo sviluppa un valore di coppia massima a soli 4.000 giri, assicurando un piacere di guida sorprendente a quasi tutti i regimi. Prestazioni tenute sotto controllo dai freni Brembo Stylema, dal Cornering ABS e dal Traction Control, con 4 Riding Mode a disposizione del pilota. Innovativa si presenta anche la frizione a coppia assistita, che permette tra le altre cose di guidare per lunghi periodi senza sforzi alla leva, mentre il cambio elicoidale a 6 rapporti è stato pensato per garantire più fluidità, leggerezza e precisione degli innesti.

Il telaio in alluminio leggero e di elevata rigidità poggia su una forcella Showa regolabile da 47 mm di diametro, e di serie sono inoltre lʼHill hold control e il Cruise Control. In concessionaria da questo mese di febbraio, le nuove special edition 2022 Triumph Rocket 3 R 221 e Rocket 3 GT 221 costano, rispettivamente, 24.300 e 25.100 euro.

Nello speciale motori anche le Triumph Rocket 3R e 3GT “221 Special Edition”